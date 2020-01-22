الصليب الاحمر اللبناني: 4 فرق متمركزة في وسط بيروت لتلبية النداءات

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ أن 4 فرق من فرقه جاهزة ومتمركزة في ​وسط بيروت​، لتلبية النداءات الطارئة ولإسعاف المصابين عند الحاجة، وقد باشرت الفرق بنقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

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