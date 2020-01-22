أعلن ​الجيش الليبي​ عن إسقاط ​طائرة​ تركية ​مسيرة​ بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية. وأوضحت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الجيش الليبي أن "قوات الدفاع الجوي ب​القيادة​ العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية". وأشار الى أنه "كانت تحاول الطائرة الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في ​طرابلس​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.