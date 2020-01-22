لفتت هيئة شؤون الاعلام في "​تيار المستقبل​"، في بيان الى أن "قناة "الجديد"، ذكرت اثناء تغطية المواجهات قبالة ​مجلس النواب​ بعد ظهر اليوم، ان متظاهرين من "تيار المستقبل" يقومون برمي ​قوى الامن​ بالحجارة"، مؤكدة "عدم علاقة "تيار المستقبل بالمواجهات لا من قريب ولا من بعيد، وأن هناك توجيها من ​القيادة​ بالامتناع عن المشاركة بأية تحركات، على صورة ما يجري في ​وسط بيروت​".

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كانت هذه تفاصيل خبر تيار المستقبل: لا علاقة للتيار بما يجري من مواجهات في وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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