الحواط: كنا نتمنى لو أن الحكومة ضمت أناسا من خارج المنظومة السياسية

إستقبل متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​المطران الياس عوده​، النائب زياد الحواط، الذي أكد "ضرورة تشكيل حكومة إختصاصيين مستقلين نظراً لظروف الوضع الذي يمر به لبنان، وأن هناك حاجة لإختصاصيين ينقذون الوضع في هذه المرحلة الاستثنائية"، موضحاً انه "تم بالامس تشكيل حكومة، والجميع كان يتمنى لو أنها ضمت فعلا أناسا من خارج المنظومة السياسية التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم، ولكن حصل ما حصل الآن" متمنياً أن "تكون الأيام المقبلة حاملة الخير للبنان واللبنانيين".

هذا واستقبل عوده النائب ​فيصل الصايغ​ الذي نقل تحيات النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وتحيات رئيس ​اللقاء الديموقراطي​ النائب ​تيمور جنبلاط​"، متمنياً أن "تكون هذه ​السنة​ أفضل من الماضية".