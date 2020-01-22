يعقد في هذه الأثناء في ​السراي الحكومي​، إجتماع بين رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والمدير العام لقوى الأمن ​اللواء عماد عثمان​ مع وزير الداخلية ​محمد فهمي​ ووزيرة الدفاع ​زينة عكر​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع يجمع دياب واللواء عثمان مع وزير الداخلية ووزيرة الدفاع بالسراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.