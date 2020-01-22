من الرباط.. وزير الخارجية البحريني: الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب

جدد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء بالرباط، دعم بلاده لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
وأكد وزير الخارجية البحريني، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن “الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب “.
وأبرز أن المغرب مملكة تاريخية حكمت الصحراء على الدوام، مجددا دعم بلاده لموقف المغرب “الحازم والواضح” فيما يتعلق بسيادته.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية البحريني أن بلاده تثمن الدور الهام للمغرب في دعم مختلف القضايا التي تهم البحرين.
وأشار، أيضا، إلى أن المغرب كان لديه دائما موقف “أخوي وصادق” في دعم الدول العربية.
من جانبه، قال بوريطة إن هذا اللقاء يندرج في إطار التواصل والتشاور الدائمين بين المملكتين حول القضايا الثنائية والإقليمية، منوها بالعلاقات الاستثنائية التي تجمعهما .
وبعد أن أشار إلى تطابق وجهات نظر المملكتين حول العديد من القضايا الإقليمية، دعا الوزير إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية “الممتازة”.
وأعرب بوريطة عن شكره للبحرين على مواقفها الثابتة والداعمة لكافة القضايا التي تهم المغرب.
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