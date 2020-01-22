“حمزة مون بيبي”..حقوقيون يحتجون ويطالبون بتطبيق القانون في حق جميع المتورطين دون تمييز

كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن عزمه خوض وقفة احتجاجية، يوم الخميس 30 يناير، تزامنا مع انطلاق محاكمة بعض المتورطين في قضية ما بات يعرف بقضية “حمزة مون بيبي”، إلا أنه لم يتم تحديد المكان التي ستنظم فيه الوقفة الاحتجاجية المذكورة.
وأوضح رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب محمد المديمي، أن الوقفة المزمع تنظيمها يوم 30 يناير، ستكون بمشاركة مجموعة من الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية، للمطالبة بتنفيذ القانون في حق المتورطين، واحتجاجا على “عصابة الابتزاز والتشهير والتهديد والاتجار بالبشر”.
وأكد المتحدث ذاته، أن يتم عقد لقاءات مكثفة بين مجموعة من الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية، خلال هذه الأيام، لصياغة بيان سيتم تعميمه على عموم وسائل الاعلام وعموم المواطنين لفضح هذه العصابة، وإضافة إلى تحديد مكان التي ستنظم فيه هذه الوقفة”، بحسب تعبيره.
ويشار إلى أن الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية بمراكش، قررت أمس الثلاثاء، استدعاء الفنانة سعيد شرف، لاستكمال النظر في قضية يتابع فيها شاب متورط في قضية “حمزة مون بيبي”، لتقدم إفادتها في الموضوع، واستدعاء رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد مديمي، كونه أحد المشتكين في القضية.
وتوجه المحكمة إلى المتهم تهم “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس “.
وأضحى ملف “حمزة مون بيبي” قضية رأي عام، ويتابع على خلفيته عدد من الأشخاص، منهم مشاهير مثل الفنانة، دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، والمدونة سكينة غلامور.
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