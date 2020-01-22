رسميا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع نجم ريال مدريد

تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء، رسميا، مع اللاعب الإسباني ألفارو أودريازولا، على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم الحالي، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأعلن النادي البافاري، على موقعه الرسمي على الأنترنيت، تعاقده مه الظهير الأيمن للنادي الملكي، حتى نهاية الموسم، بعد اجتيازه بنجاح الفحوصات الطبية، دون ذكر ما إذا كان هذا العقد يتيح للنادي الألماني إمكانية الشراء النهائي الصيف المقبل.

وحسي تقارير إعلامية ألمانية. فإن عقد أودريازولا مع البايرن لا يتضمن بند الشراء.

ومن جانبه، قال كارل هاينز رومينيغيه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني: “بعد عدة مناقشات داخلية، قررنا الاستجابة لطلب فليك ضرورة جلب صفقة دفاعية، وقررنا سويًا التعاقد مع أودريوزولا”.

وأضاف: “نحن سعداء بشدة بهذه الصفقة، ونشكر المسؤولين في ريال مدريد، على تعاونهم معنا في المفاوضات بطريقة ودودة للغاية”.