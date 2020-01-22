“وهبي” يعقد ندوة صحافية غدا.. هل يستعد لإعلان ترشحه لقيادة “البام”؟

أعلن القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، عن تنظيمه لندوة صحفية، غدا الخميس، بمقر الحزب المركزي بالرباط.

وقال وهبي، إن الندوة، تأتي “في إطار المستجدات المرتبطة بالمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، المزمع عقده أيام 7 و8 و9 فبراير المقبل بمدينة الجديدة”.

يرتقب أن يعلن وهبي، خلال الندوة الصحافية ليوم الغد، عن ترشحه لقيادة البام خلال المرحلة المقبلة.

كما يتوقع أن يقدم وهبي غدا أمام الصحافيين، تصوره بشأن تدبير المرحلة المقبلة، وكذا موقع الحزب وتوجهاته المرحلية.

ويأتي الإعلام المرتقب عن ترشح عبد اللطيف وهبي لقيادة البام، على بعد أيام عن موعد المؤتمر، وبعدما أعلن الشيخ بيد الله ترشحه لقيادة الحزب.