مخرجان مغربيان يصنعان الحدث في الساحة العالمية بفيلم “باد بويز فور لايف”

صنع المخرجان المغربيان، بلال الفلاح، وعادل العربي، الحدث في الساحة السينمائية العالمية، إذ لايزال فيلمهما “باد بويز فور لايف” يحقق نجاحا كبيرا، متصدرا الإيرادات في بشبابيك التذاكر في دول عديدة.

وجسد بطولة الفيلم “ويل سميث”، و”مارتن لورنس”، و”فانيسا هادغنز”، وهو من إخراج مغربيي الأصل، وبلجيكيي الجنسية، عادل العربي، وبلال فلاح، ويصنف ضمن خانة أفلام المغامرات الكوميدية.

ويحكي الفيلم قصة “بيرنت”، الذي أصبح مفتشا للعمل مع زميله القديم “لوري”، الذي يعاني اكتئاب مرحلة منتصف العمر، بعد أن رصد مرتزق ألباني جائزة مالية لمن يأتي برأس الثنائي، انتقاما لأخيه، الذي قتل على يديهما.

واحتل “باد بويز فور لايف” صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، الأسبوع الماضي، محققا إيرادات بلغت أزيد من 59 مليون دولار.