بنكيران لأعضاء حزبه: إن كنتم تريدون الكسب فهذا ليس عيبا ولكن مجاله السوق

دعا عبد الاله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أعضاء حزبه، إلى عدم كسب المال من خلال تدبير الشأن العام، وخاطب أعضاء شبيبة حزبه بمراكش، مساء أمس، قائلا، “إذا كنتم تريدون الكسب فهذا ليس عيبًا ولكن الكسب مجاله السوق”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق، “إذا أتيتم للشأن العام فالمنطق والمبدأ يقول أنكم أتيتم للشأن العام من أجل خدمة الوطن والمواطنين… ويجب أن تكون المنافع المادية ليست ثانوية ولكنها أيضا ليست هي الأساس بل أتيتم لخدمة بلدكم لأن الأساس في الحياة هي الأخلاق”.

ودعا عبد الإله ابن كيران، أعضاء حزب العدالة والتنمية، إلى التشبث بالقيم الأخلاقية في تدبير الشأن العام، قائلا: “أنتم بصفتكم مغاربة يجب أن تستوعبوا الأمور الأساسية التي ستبذلون فيها مجهودًا لكي يكون عندكم دور في هذا المشروع، ودور في الحفاظ على بلادكم، والحفاظ على استقرارها، وأيضا الحفاظ على الطمأنينة وفي نفس الوقت محاولة الإصلاح، إصلاح الدولة والمجتمع وإصلاح ما يمكن اصلاحه، والقيام بالدور التاريخي الذي كنتم تقومون به”.

وقال أيضا، “ما الفائدة أن تكون جالسا على كرسي ولا أثر لك إيجابيا… بل يجب عليكم أن تكونوا مساهمين في الإصلاح ويكون عندكم أثر إيجابي في الإصلاح وهذا الحمد لله تحقق ولكن ليس بشكل كبير”.

وشدد على أنه “لا أحد يمكنه أن ينكر أننا نحن من بدأ إصلاح التقاعد والمقاصة، نحن كنا السبب في أن آلاف الناس لم يعودوا يصطفون أمام البرلمان للمطالبة بالوظائف مباشرة، كما أصلحنا وأنقذنا المكتب الوطني للماء والكهرباء، وبفضله تجد اليوم الماء والضوء في بيوت المغاربة”.