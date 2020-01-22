فيديو | مشادة بين ماكرون وشرطة الاحتلال بالقدس: يطردهم من الكنيسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقعت مشادة بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، مساء اليوم، الأربعاء، وذلك لإصرارهم على تدنيس كنيسة القديسة حنة (سانت آن) بادعاء مرافقة الرئيس الفرنسي، الذي منعهم من الدخول وطردهم من المكان.

وأظهر شريط مصور تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الفرنسي وهو يصرخ على عناصر الاحتلال ويطالبهم بـ"احترم القواعد، والخروج من الكنيسة".

وقال ماكرون مستهجنا سلوك عناصر أمن الاحتلال: "اخرجوا من الكنيسة هناك قوانين منذ قرون ولن تغيروها معي".

يشار إلى أن كنيسة القديسة حنة هي كنيسة رومانية كاثوليكية تقع على طريق الآلام في الحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وتعود ملكيتها حاليا إلى الحكومة الفرنسية.

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وتعيد الواقعة إلى الأذهان حادثة وقعت في عام 1996 عندما زار الرئيس الفرنسي حينها، جاك شيراك، البلدة القديمة في القدس المحتلة، وصاح على عناصر شرطة الاحتلال التي عملت على تأمينه، ووبخهم غاضبًا لعدم رضاه عن سلوكهم.

لفتت هيئة البث الإسرائيلي، نقلا عن شرطة الاحتلال في القدس، إلى أن جهاز الشرطة غير متورط في الحادث وأن المشادة وقعت بين عناصر جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) وحراس الأمن الشخصي للرئيس ماكرون.