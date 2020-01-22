عاجل.. الجيش الوطني الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

الأربعاء 22 يناير 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على موقع وحداته العسكرية في طرابلس.



وفي وقت سابق، كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سبب دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرا إلى إرسال مرتزقة سوريين إلى العاصمة الليبية طرابلس.

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وقال سلامة، في حوار مع قناة "218" التلفزيونية الليبية، إن حضور أردوغان لقمة برلين جاء بسبب تهديده بإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، مؤكدا أن الرئيس التركي تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين مثل غيره، بعدم إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

وقال في هذا السياق: "أنا لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفرا... ولدي الآن تعهد منه".

وكشف عن مشروع سيتقدم به إلى لجنة 5+5 من أجل سحب جميع المقاتلين والمرتزقة غير الليبيين من الأراضي، معترفا بوجود أكثر من 2000 من المرتزقة في الأراضي الليبية.