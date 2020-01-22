عاجل.. السعودية تطلب من أمريكا إزالة السودان من قائمة الإرهاب

الأربعاء 22 يناير 2020

ذكر التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الأربعاء نقلا عن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان قوله إن السعودية طلبت من الولايات المتحدة رفع اسم السودان من على قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وكان قطان قد سبق وأعلن ان قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.

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وأكد قطان أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، ويلم شملهم ليقفوا صفا واحداً فى وجه كل من لا يريد خيرا بالسودان.

وأكد الوزير السعودى، أن استقرار السودان وأمنه هو غايتنا ولن يسمح الشعب السودانى، ونحن معه بإذن الله بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التى لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار.