بالصور.. اللواء 35 مدرع بتعز يدشن العام التدريبي الجديد 2020

الأربعاء 22 يناير 2020

أقام اللواء 35 مدرع، حفل تدشين العام التدريبي والقتالي الجديد 2020 م.



وفي الحفل، ألقى أركان حرب اللواء العقيد عبدالملك الاهدل، كلمة تطرق فيها إلى الدور الريادي للواء في محاربة الإنقلاب وما قدمه من تضحيات جسيمة في سبيل حماية السيادة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأشار العقيد الأهدل إلى الدور البطولي والوطني للقائد الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي في قيادة اللواء وما مثل رحيله من خسارة فادحة على الوطن، متعهدا بمواصلة المضي على درب الشهيد القائد، والسير على خطاه في سبيل ترسيخ قيم العسكرية ومواصلة مسيرة إستكمال تحرير المحافظة من براثن الانقلاب.

وطالب العقيد الأهدل في نهاية كلمته، الجهات المختصة بسرعة البت في تفاصيل عملية إغتيال الشهيد القائد وضرورة إتخاذ الاجراءات الصارمة ضد من ارتكبوا تلك الجريمة ومحاسبتهم.

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من جهته ألقى ركن استطلاع محور تعز، العميد الركن، عبدالله المحزفي كلمة نقل في مستهلها تحايا قيادة المحور، لقيادة اللواء ومنتسبيه، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل الإرتقاء بالمقاتلين وإكسابهم المهارات القتالية الجديدة وبما يتواكب مع المستجدات وظروف المعركة.

كما ألقى ركن التدريب في اللواء 35 مدرع، العقيد الركن وليد الذبحاني، كلمة استعرض فيها خطط وبرامج التدريب والنتائج المحققة للعام المنصرم وطموحات قيادة اللواء في الارتقاء بمستوى التدريب والتٲهيل.