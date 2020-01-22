شكرا لقرائتكم خبر عن برهم: لن نسمح بتحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات والان نبدء بالتفاصيل
التقى الرئيس العراقي برهم صالح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد بيان صحفي رئاسي عراقي بأن الجانبين أجريا محادثات معمقة تناولت ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.
ونقل البيان عن الرئيس العراقي تأكيده حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء بما يعزز سيادته واحترام قرارها المستقل ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار, مشددًا على عدم السماح بأن يتحول العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات.
كما نقل البيان عن الرئيس الأمريكي تجديد دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين.
وتم خلال الاجتماع" بحسب البيان" تدارس وجود القوات الأجنبية في العراق وتخفيضها ، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار.
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