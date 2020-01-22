نجم دولي سابق: عقلية اللاعب العراقي محلية.. لن ننجح خارجياً

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2020-01-22 | 16:32
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اكد النجم الدولي السابق، يونس عبد علي، ان عقلية اللاعب العراقي محلية، مشيراً إلى أن الاندية لارعاقية لن تتمكن من تحقيق النتائج خارجياً.
وقال عبد علي في حديث للسومرية نيوز، إن "توقف الدوري اثر بشكل كبير على نتائج الاندية العرقية في البطولات الخارجية، لكن حقيقة يجب ان تقال، حتى لو لم يتوقف الدوري لما حققنا نتائج ايجابية".
واوضح أن "عقلية اللاعب العراقي وامكانياته محلية، وهذا امر واقع يجب ان نلتفت اليه، للاسف اللاعب العراقي اليوم ليس بامكانه تطوير نفسه، فالكرة العراقية تأخرت عن الدول الاخرى".
وعما اذا كان لتصريحات مدرب الزوراء باسم قاسم دور في خسارة النوارس اليوم، أكد عبد علي، أن "المدرب باسم قاسم اراد من تصريحاته ان يشحن اللاعبين ليقدموا ما لديهم رغم الظروف".
يذكر ان الاندية العراقية لم تعد مشاركة في اي بطولة عربية او اسيوية، باستثناء نادي الشرطة الذي سيلعب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.