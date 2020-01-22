نجم دولي سابق: عقلية اللاعب العراقي محلية.. لن ننجح خارجياً

وخسر الزوراء امام بونيدكور بنتيجة 4-1 في الملحق المؤهل لدوري ابطال آسيا، فيما ودع الشرطة البطولة العربية بعد خسارته مجدداً امام الشباب السعودي 1-0 بعدما خسر ذهاباً 6-0، قبلها اخفق القوة الجوية امام مولودية الجزائر في البطولة العربية بعدما خرج بركلات الترجيح.وقال عبد علي في حديث للسومرية نيوز، إن "توقف الدوري اثر بشكل كبير على نتائج الاندية العرقية في البطولات الخارجية، لكن حقيقة يجب ان تقال، حتى لو لم يتوقف الدوري لما حققنا نتائج ايجابية".

واوضح أن "عقلية اللاعب العراقي وامكانياته محلية، وهذا امر واقع يجب ان نلتفت اليه، للاسف اللاعب العراقي اليوم ليس بامكانه تطوير نفسه، فالكرة العراقية تأخرت عن الدول الاخرى".

وعما اذا كان لتصريحات مدرب الزوراء باسم قاسم دور في خسارة النوارس اليوم، أكد عبد علي، أن "المدرب باسم قاسم اراد من تصريحاته ان يشحن اللاعبين ليقدموا ما لديهم رغم الظروف".



يذكر ان الاندية العراقية لم تعد مشاركة في اي بطولة عربية او اسيوية، باستثناء نادي الشرطة الذي سيلعب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.