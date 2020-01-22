أمانة بغداد تعلن سيطرتها الكاملة على مياه الأمطار

أعلنت أمانة بغداد، الاربعاء، عن سيطرتها الكاملة على مياه الأمطار رغم استمرارها لاكثر من 24 ساعة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "استنفرت جميع ملاكاتها الخدمية ومنذ اللحظة الاولى لسقوط الامطار وواكبت استمرارها وفق خطة أعدت سابقاً للتعامل مع الامطار الحالية".
وأضافت أنها "تتابع المناطق الزراعية والعشوائية وغير المخدومة بشبكة مجاري كما وارسلت عددا من الاليات الحوضية والشافطات الى تلك المناطق".
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