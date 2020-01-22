بالصور.. الحشد الشعبي يعلن تفتيش 2000 كم٢ من الصحراء الغربية

شاركت قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي، الاربعاء، في عملية عسكرية ضمن قاطع مسؤوليتها تهدف للبحث عن بقايا فلول المجاميع الارهابية وتعزيز الامن والاستقرار حيث تمكنت من تفتيش ٢٠٠٠كم٢ من الصحراء الغربية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي اشتركت في عملية كبيرة بقيادة عمليات الفرات الاوسط وباشتراك القطعات الملحقة بها من خلال مديرية شرطة النجف الاشرف ومديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة ولواء المشاة 33 ولواء 16 للشرطة الاتحادية واللواء الثاني بالحشد الشعبي".
وأضاف، أن "هدف الواجب هو تفتيش ضمن قاطع المسؤولية من منطقة الرفيع شمال الرزازة وباتجاه منطقة الفاج ضمن الحدود الادارية لمحافظة الانبار والى النخيب باتجاه الشرق ومن الحدود الادارية لمحافظة كربلاء باتجاه الجنوب وضمن الحدود الادارية لمحافظة النجف الاشرف باتجاه الصحراء وباتجاه الجنوب".
وأضاف، أن "هدف الواجب هو تفتيش ضمن قاطع المسؤولية من منطقة الرفيع شمال الرزازة وباتجاه منطقة الفاج ضمن الحدود الادارية لمحافظة الانبار والى النخيب باتجاه الشرق ومن الحدود الادارية لمحافظة كربلاء باتجاه الجنوب وضمن الحدود الادارية لمحافظة النجف الاشرف باتجاه الصحراء وباتجاه الجنوب".
وتابع، أن قوات اللواء 26 بالحشد الشعبي تمكنت من تفتيش اكثر من 2000 كيلو متر مربع غرب ناحية النخيب باتجاه الحدود العراقية – السعودية غرباً ومحافظتي كربلاء والنجف جنوبا".
وفي ادناه مجموعة من الصور:
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