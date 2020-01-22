الخالدي يدعو صالح لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة ورفض الرضوخ والاملاءات

دعا عضو مجلس النواب محمد الخالدي، رئيس الجمهورية برهم صالح للانتصار للجماهير وعدم الرضوخ للضغوط والاملاءات من خلال تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة وترك الخيار النهائي لممثلي الشعب.

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك حوارات ولقاءات جرت بين العديد من اعضاء مجلس النواب اليوم للحديث حول اخر تطورات المشهد السياسي والمعرقلات التي تواجه عملية اختيار وتكليف مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "هناك تأييد ودعم واضح من عدد كبير من النواب مواقف مرشح النواب الوطنيين محمد توفيق علاوي ورفضه الرضوخ للاملاءات والضغوط من البعض للحصول على مكاسب ضيقة مقابل تمريره".



واضاف الخالدي، ان "هناك زيادة واضحة في عدد النواب الداعمين لموقف علاوي الاخير، وتحذيرات من مخاطر استمرار التسويف والمماطلة في حسم هذا الملف الشائك والخطير خاصة في ظل التصعيد الشعبي"، داعيا رئيس الجمهورية، "لانهاء هذه الجدلية واتخاذ موقف يسجله له التأريخ والشعب في تطبيق الدستور والانتصار للجماهير من خلال تلبية مطالبهم باختيار شخصية غير جدلية ومستقلة بعيدا عن الضغوط وان يتم تكليف علاوي مباشرة بعد العودة من مؤتمر دافوس والقاء الكرة بملعب مجلس النواب وممثلي الشعب للتصويت بمنحه وحكومته الثقة من عدمها".