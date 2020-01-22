مقتل منتسب في الحشد بهجوم مسلح وسط الناصرية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل منتسب في الحشد بهجوم مسلح وسط الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منتسبا في الحشد الشعبي قتل قرب تقاطع الشيباتي وسط الناصرية من قبل مجهولين"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظة ذي قار بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.