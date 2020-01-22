البرلمان ينهي جلسته التداولية ويحدد الاسبوع المُقبل موعداً لانعقاد جلسة

انهى مجلس النواب، الاربعاء، جلسته التداولية، فيما حدد الاسبوع المُقبل موعداً لانعقاد جلسة. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان انهى جلسته التداولية ويحدد الاسبوع المُقبل موعداً لانعقاد جلسته المقبلة". وقررت رئاسة مجلس النواب، تحويل جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم، إلى تداولية لعدم اكتمال النصاب.

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