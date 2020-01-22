مجلس امناء الشبكة يكلف شكور بإدارة القناة الرياضية

رياضة 2020-01-22 | 15:17 748 مشاهدة عقد مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً قرر من خلاله تسمية المدير الجديد للقناة الرياضية العراقية. وقرر المجلس تكليف الاعلامي والمراسل حيدر شكور، لإدارة القناة الرياضية بالشبكة، خلفاً للاعلامي حسن عيال. يذكر ان شكور عمل كمراسل حربي اثناء عمليات التحرير ضدج تنظيم داعش الارهابي في القناة العراقية الاولى.



وكان شكور مقدماً لبرنامج "صناع الحياة" الذي كان يعرض على قناة العراقية الاخبارية.

وكان شكور مقدماً لبرنامج "صناع الحياة" الذي كان يعرض على قناة العراقية الاخبارية.

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