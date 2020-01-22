القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت، مساء الأربعاء، مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين توافدوا على وسط بيروت، تلبية لدعوة للاحتجاج ورفضا لحكومة حسان دياب.
وبحسب مراسلة "العين الإخبارية"، فقد حاول عدد من المتظاهرين إزالة التحصينات وتسلق البوابة الحديدية التي تؤدي لمدخل مجلس النواب، ورشقوا الأمن بالحجارة، وهو ما ردت عليه الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين.
وكثف الجيش تواجده في شوارع بيروت مع انتشار دعوات للتظاهر، رفضا للحكومة اللبنانية التي أعلنت مؤخرا.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لناشطين يقولون: "إن قوى الأمن أوقفت عشرات الباصات بمنطقة ضهر البيدر، تقل متظاهرين متوجهين للمشاركة في مظاهرات بيروت، وسط هتافات من بينها "يا عسكر عسكر على مين عسكر على المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين على حكومة دياب قرب البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.