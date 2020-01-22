مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين على حكومة دياب قرب البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت، مساء الأربعاء، مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين توافدوا على وسط بيروت، تلبية لدعوة للاحتجاج ورفضا لحكومة حسان دياب.

وبحسب مراسلة "العين الإخبارية"، فقد حاول عدد من المتظاهرين إزالة التحصينات وتسلق البوابة الحديدية التي تؤدي لمدخل مجلس النواب، ورشقوا الأمن بالحجارة، وهو ما ردت عليه الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وكثف الجيش تواجده في شوارع بيروت مع انتشار دعوات للتظاهر، رفضا للحكومة اللبنانية التي أعلنت مؤخرا.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لناشطين يقولون: "إن قوى الأمن أوقفت عشرات الباصات بمنطقة ضهر البيدر، تقل متظاهرين متوجهين للمشاركة في مظاهرات بيروت، وسط هتافات من بينها "يا عسكر عسكر على مين عسكر على المدنيين".