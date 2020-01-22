اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الـ7 بالجزائر الخميس

تحتضن الجزائر، غدا الخميس، أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي يضم جميع الدول التي ترتبط بحدود جغرافية مع ليبيا أو تأثرت بتداعيات الأزمة في هذا البلد العربي والأفريقي.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها مساء الأربعاء، عن اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي تحتضنه عاصمة الجزائر، يضم وزراء خارجية كل من: مصر، تونس، السودان، النيجر، مالي، وتشاد.

ويأتي الاجتماع الأكبر من نوعه لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بعد التحركات الدبلوماسية الكثيفة التي قادتها الجزائر ومصر لتجنيب ليبيا حرباً جديدة، بعد أن قرر النظام التركي إرساله جنوداً ومرتزقة من داعش لدعم ميليشيات السراج في طرابلس.

ويعتبر هذا الأجتماع أيضاً هو الأول من نوعه منذ أكثر من عام، حيث عكفت الدول الثلاث المجاورة لليبيا وهي مصر وتونس والجزائر على عقد اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية، غير أن الأوضاع السياسية في الجزائر ثم في تونس أوقفت آلية التشاور بين الدول الثلاث على مستوى وزراء الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع أيضاً بعد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي، وحضره الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والجزائري عبد المجيد تبون، باعتبار القاهرة والجزائر من أكثر الدول المتأثرة باستمرار الأزمة الليبية، وبحكم وزنهما الإقليمي والدولي.

وتتفق دول الجوار الليبي على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الأراضي الليبية خاصة التدخل التركي لصالح الميليشيات الإرهابية والذي فاقم من الأزمة الليبية، بشكل بات بهدد دول المنطقة بأكلمها.

ورغم أهمية الاجتماع، إلا أن الخارجية الجزائرية لم تكشف عن تاريخه إلا ساعات فقط قبل انطلاقه، وجاء أيضا بعد زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم "السريعة" إلى مالي مساء الثلاثاء، استقبل خلالها من قبل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا.

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وصرح بوقادوم لوسائل الإعلام، بأن زيارته إلى باماكو جاءت لبحث الوضع في المنطقة، وجدد خلالها موقف الجزائر من وحدة الأراضي المالية، مؤكدا أن مالي معنية بالأزمة الليبية باعتبارها من دول المنطقة التي تأثرت باستمرار الأزمة في ليبيا.

ويجري وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى لبحث القضايا المشتركة وسبل تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.



وتعد زيارة شكري للجزائر هي الثانية خللال شهر، حيث قام في 9 يناير/كانون الأول الماضي بزيارة استغرقت يوماً واحداً لبحث الأزمة الليبية، والتي كانت أول زيارة لوزير خارجية عربي للجزائر منذ انتخاب تبون رئيساً للبلاد نهاية العام الماضي.



واستقبل خلالها من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث قدم له دعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة.



ومنذ عودة الدبلوماسية الجزائرية للأزمة الليبية، عملت على تجنيب ليبيا والمنطقة حرباً جديدة، ودعت إلى أن يكون دورها مساعداً لحوار بين الفرقاء الليبيين.



وتوقع خبراء أمنيون في وقت سابق في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عقب الزيارة الأولى لوزير الخارجية المصري، انعقاد اجتماع لدول الجوار الليبي، خاصة مع تحرك محور القاهرة – الجزائر فيما يتعلق بالأزمة الليبية.



فيما رجحت مصادر دبلوماسية أن يناقش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي التحضير لقمة لقادة دول الجوار الليبي في الأسابيع القادمة.

