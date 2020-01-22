فلسطين تطالب بتدخل دولي لإجراء الانتخابات داخل القدس المحتلة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية داخل مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة"في أقرب فرصة ممكنة".

وجدد عباس، خلال لقائه، الحاكم العام لأستراليا الجنرال ديفيد هيرلي، رفض بلاده أي محاولات لحل القضية الفلسطينية بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية.

وكان الرئيس الفلسطيني يشير في هذا الصدد إلى التسريبات حول نية الإدارة الأمريكية نشر خطتها لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن" قريبا.

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ولفت، خلال استقباله في رام الله الحاكم العام لأستراليا، إلى أن "القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشكل منحاز وداعم للاحتلال ومخالف للقانون الدولي، تتطلب وجود آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية أية مفاوضات مقبلة تنهي احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، ليعيش الجميع في هذه المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن عباس أطلع المسؤول الأسترالي "على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تمر به العملية السياسية جراء عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة برعاية دولية".

وأكد عباس أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل الاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، والسعي لتغيير طابع مدينة القدس، ما يقوض بشكل فعلي حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي".



ولفت إلى تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع أستراليا لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، مثمنا بالدعم الاقتصادي والإنمائي الذي تقدمه أستراليا، بما في ذلك دعم منظمة الأونروا.



من جهته، أعرب الحاكم العام لأستراليا عن دعم بلاده لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين.