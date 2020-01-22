الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي فوق مدينة مأرب

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العين الإخباريةالأربعاء 2020/1/22 07:15 م بتوقيت أبوظبي
قوات الجيش اليمني- أرشيفية
تمكنت الدفاعات الجوية بالجيش اليمني، مساء الأربعاء، من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الانقلابية فوق سماء مدينة مأرب.
وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن الطائرتين كانتا تحملان متفجرات بهدف استهداف مواقع عسكرية قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية بنجاح.
وأكد سكان محليون سماع دوي انفجارات عنيفة عقب تفجير الطائرتين المفخختين.
وكثفت مليشيا الحوثي الانقلابية من عملياتها الإرهابية على مدينة مأرب، منذ مجزرة السبت الماضي التي أسفرت عن مقتل 79 مجندا وإصابة 81 آخرين.
وكانت الدفاعات الجوية في الجيش اليمني أسقطت، أمس الثلاثاء، 3 طائرات حوثية في مديرية "نهم" شرق صنعاء وأطراف مدينة مأرب.
وتمكنت القوات الحكومية اليمنية، خلال الساعات الماضية، من القضاء على مجموعات حوثية بعد عملية عسكرية وأهمها استعادة السيطرة على سلسلة جبال جرشب، وكذلك عملية استدراج محكم في حريب نهم ومواقع أخرى شرقي العاصمة صنعاء.
كما أفشلت قوات الجيش محاولات تسلل لبعض المواقع في جبهة الغيل بمحافظة الجوف.
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