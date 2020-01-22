سناء الشيخ.. أيقونة جديدة للانتفاضة اللبنانية

شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضي أعنف مواجهات منذ اندلاع الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في محيط مجلس النواب.

في المقابل، عمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي إلى مقر البرلمان، واستخدموا أغصان الأشجار وأعمدة إشارات المرور لمواجهة عناصر الأمن.

ويطالب المحتجون بإسقاط كامل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولة انهيار الوضع في البلاد في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية حادة.



وخلال هذه الأحداث، ظهرت فتاة تدعى سناء الشيخ في مشاهد التقطتها وسائل الإعلام المحليّة والأجنبية، وهي تتصدّر صفوف المحتجين في المواجهات مع القوى الأمنية عند مدخل الشارع المؤدي للبرلمان اللبناني، أو تحاول تسلق العوائق الفاصلة قبل أن تسقط أرضا.

وتداول المئات من مستخدمي مواقع التواصل في لبنان خبرا مفاده أن شابة انتشرت صورها على نطاق واسع في الأيام الماضية في سياق المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في وسط بيروت هي فتاة سورية، لكن اتضح أنها لبنانية بحسب بطاقة هويتها.





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ونشر عدد من المستخدمين صورا للشابة سناء الشيخ، تظهر في إحداها متسلقة حاجزا معدنيا نصبته قوات الأمن عند مدخل أحد الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب في وسط بيروت، وفي أخرى تقف بشارع وخلفها علم سوري.

وأُرفقت الصور بتعليقات منتقدة، منها "هذه الثورجية التي ظهرت كضحية على وسائل الإعلام البارحة وقالت إنها لن تتراجع وستتابع ثورتها حتى النهاية... اتضح أنها سورية الجنسية واسمها سناء الشيخ".

وكان معارضون للاحتجاجات ومؤّيدون للأحزاب المكوّنة للسلطة السياسية في لبنان تحدثوا عن مشاركة فلسطينيين وسوريين في المظاهرات.

وفي هذا السياق، جاء الحديث عن أن سناء الشيخ ليست مواطنة لبنانية بل هي سورية تشارك في الاحتجاجات في لبنان.



إلا أن الحقيقة أثبتت أن سناء الشيخ لبنانية منحدرة من طرابلس، شمالي لبنان، وتعمل حكما في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، حيث علقت على الصورة التي ظهرت فيها أمام علم سوري، قائلة إن "هذه الصورة تعود للعام الماضي حين كنت بطرطوس في زيارة لسوريا".

وأضافت: "أشارك في الاحتجاجات لأنني مظلومة من هذا النظام ولا أنتظر تبريراً من أحد".



وذهبت وسائل إعلام محليّة إلى حدّ وصفها بأنها "أيقونة جديدة" للانتفاضة اللبنانية.

وكان الصليب الأحمر اللبناني، والدفاع المدني قد كشفا عن إصابة نحو 546 شخصا من المتظاهريين والمدنيين خلال مواجهات يومي السبت والأحد الماضيين.