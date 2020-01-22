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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد شهر من وفاتهم ...العثور على جثث أم وابنيها داخل منزلهم في كردستان العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
أفاد تقرير إخباري بالعثور على جثث أم وابنها وابنتها في ناحية عنكاوة بمحافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، بعد مرور نحو شهر على وفاتهم. ووفقاً لشبكة "رووداو" الكردية العراقية فإن الأم 37 عاماً والابن والابنة15 و 18 عاماً من عائلة مسيحية نازحة من ناحية باطنايا بمحافظة نينوى، ويعيشون في ناحية عنكاوة منذ خمس سنوات. وانكشفت وفاة الثلاثة بعد فشل الأب، الذي كان اتفق مع زوجته على الانفصال، في الاتصال بزوجته وابنه وابنته طوال فترة شهر، ما حمله على العودة لعنكاوة. ووفقاً للتقرير، فمن المتوقع أن يكون سبب الوفاة هو الاختناق جراء استنشاق الغاز المنبعث من المدفأة النفطية، عندما كانوا نائمين. ولا تزال تحقيقات الشرطة المستندة إلى تقرير الطب العدلي والدفاع المدني متواصلة لتأكيد سبب الوفاة. وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، :"كل الأدلة تشير إلى استبعاد الشبهة الجنائية، لكننا مع ذلك نضع جميع الاحتمالات في الحسبان".
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