الشرطة الإيطالية تصادر 4ر9 طناً من اللحوم الصينية خوفاً من انفلونزا الخنازير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء مصادرة 4ر9 طناً من لحوم الخنازير المستوردة بصورة غير قانونية من الصين، والمحتمل أنها مصابة بفيروس حيواني. وكانت إيطاليا قد فرضت حظراً على استيراد لحوم الخنازير الصينية لمنع تفشي انفلونزا الخنازير الأفريقية، الذي يصيب الحيوانات ولكن لا يمثل خطورة على صحة البشر. وقالت شرطة الجمارك في بيان إنه جرى مصادرة اللحوم في مدينة بادوا بشمال إيطاليا، وكان سوف يتم نقلها لمطاعم صينية محلية. وأضاف أن اللحوم كانت مخلوطة بخضروات، ولم تكن مجمدة بصورة ملائمة، فيما يعد انتهاكاً لمتطلبات الصحة والسلامة لنقل المواد الغذائية.





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