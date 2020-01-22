جلسة طارئة لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة طارئة لتحديد ما إذا كانت ستقرر ما إذا كان تفشي الالتهاب الرئوي ، الذي يحتمل أنه ناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين سيشكل "حالة طوارئ عالمية" من عدمه. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء إن الاجتماع بدأ في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية اليوم الأربعاء. ويحضر أكثر من 20 خبيرا ومسؤولا الاجتماع، من بينهم مندوبون من الصين واليابان والولايات المتحدة. وسيتلقون أحدث التقارير حول المناطق المتضررة من خلال رابط فيديو قبل تحديد ما إذا كان التفشي يرقى إلى "حالة طوارئ صحية مثيرة للقلق الدولي ". وعدد حالات الالتهاب الرئوي، المحتمل أنه ناجم عن السلالة الجديدة من الفيروس يتزايد في مدينة ووهان بإقليم هيبي الصيني. وهناك حالات إصابة مؤكدة أيضا في اليابان والولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. وفور إعلان أن التفشي حالة يمثل حالة طوارئ ، ربما تنصح المنظمة الدول بفرض إجراءات حجر صحي أكثر صرامة وخطوات أخرى لمنع انتشار آخر للمرض. يذكر أن المنظمة أعلنت "حالة طوارئ صحية مثيرة للقلق الدولي" في العديد من المناسبات، من بين ذلك مرض انفلونزا الخنازير عام 2009 ووباء ايبولا العام الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

