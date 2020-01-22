بعد ظهور أول إصابة في سياتل.. ترامب يتابع تطورات فيروس الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي ستيفاني جريشام أمس الثلاثاء أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات الخاصة بفيروس الجهاز التنفسي الغامض الذى يتفشى حالياً بالصين . وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات الخاصة بالفيروس الغامض فى الصين جاء في رسالة عبر البريد الإلكتروني. وأوضحت الوكالة أن ذلك يأتي في الوقت الذي يستعد فيه مئات الملايين من الصينيين للسفر في مختلف أنحاء الصين والعالم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تعرف أيضاً باسم رأس السنة الصينية، مشيرة إلى أن القلق يتزايد من عدم قدرة الصين على إبطاء انتشار المرض، الذي ظهر فى البداية فى وسط الصين فى مدينة ووهان. فيما، قال متحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إنه "تم في مدينة سياتل تشخيص إصابة شخص قادم من الصين بفيروس كورونا ". وكانت محطة(سي.إن.إن) أول وسيلة إعلام تنشر النبأ. وقال المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بنجامين هاينيس، لرويترز إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في مؤتمر صحافي. وظهر فيروس كورونا الذي تم تحديده حديثاً في ووهان الصينية وانتشر منها إلى بكين وشنغهاي، وقال مسؤولون صحيون صينيون إن أكثر من 300 شخص أصيبوا بالمرض وتوفي ستة. وبدأت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي في الكشف على المسافرين القادمين من الصين في 3 مطارات أمريكية. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة ظهرت حالات خارج الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

