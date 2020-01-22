العراق: إطلاق حملة لإزالة صور سليماني والمهندس من الشوارع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

أطلق المتظاهرون في مدينة الناصرية في العراق، بالاتفاق مع لجان تنسيقية للثورة العراقية، في بغداد والبصرة والنجف كربلاء، حملة وطنية لإزالة صور الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقائد في ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بوصفه أحد الذين أصدروا أوامر بإطلاق الرصاص الحي ضد العراقيين في الساحات والشوارع وتسبب في قتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أورده موقع "بغداد بوست"، اليوم الأربعاء. وقامت أمس الأول الأحد، مجموعة من العراقيين وبعضهم في ميليشيا الحشد الشعبي بنصب جدارية كبيرة تغطي ساحة الواثق في بغداد، تضم صوراً لسليماني واالمهندس، بالإضافة إلى اللبناني عماد مغنية من ميليشيا حزب الله اللبناني، تحت عنوان "نصب الشهداء".

