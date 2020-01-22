الأمم المتحدة: سنعمل مع حكومة لبنان الجديدة لدعم الإصلاحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقال إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد من أجل دعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية. وقال بيان أصدره المتحدث باسم غوتيريش أيضاً، اليوم الأربعاء، إن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي". وكانت الرئاسة اللبنانية، أعلنت، مساء أمس الثلاثاء، تشكيل حكومة جديدة بعد أن تمكن "حزب الله" وحلفاؤه من التوصل لاتفاق بشأن مجلس الوزراء الذي ستوكل إليه مهمة معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عشرات السنين. ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذين تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد. الحكومة الجديدة التي أعلن عنها مساء الثلاثاء قوبلت برفض جماهيري واسع في بيروت وطرابلس وغيرها من المدن اللبنانية الثائرة والرافضة لحكومة حزبية وغير مستقلة.

