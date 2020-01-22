شكرا لقرائتكم السيسي يبحث ملف سد النهضة ويطالب بحفظ حقوق مصر المائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث اطلع الرئيس على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأميركية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

ووجه السيسي بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

على جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

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ويُعقد، الأربعاء، على مدار يومين بالسودان الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من مصر، والسودان، وإثيوبيا لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري الأخير للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأميركية واشنطن وبرعاية وزير الخزانه الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي، وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية.

واتفق الوزراء على المحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.