بعد صفعة ’’مكملين‘‘.. وائل غنيم يوجه رسالة حادة لأمير قطر ويستعين بترامب: ’’انتهت اللعبة‘‘

كتب: ضياء السقا

وجه الناشط السياسي وائل غنيم، رسالة إلى تميم بن حمد، أمير قطر، ودونالد ترامب الرئيس الأمريكي، يفضح خلالها دور النظام القطري في دعم وتمويل الإرهاب، ونشر الفوضي في مصر.

ونشر غنيم مقطع فيديو على حسابه بموقع تويتر، وجه خلاله الرسالة باللغة الإنجليزية، قائلا: "السيد تميم.. اسمى وائل غنيم وأنا مواطن مصرى ربما سمعت عنه، رسالتي بالإنجليزية، لأننى أريد الشعب الأمريكى، بمن فيهم الحكومة الأمريكية، السماع إليها، الحكومة الأمريكية من فضلكم استمعوا إلى ما سأقلوه لتميم.. لدى معلومات أنك تمول تنظيمات متطرفة عبر العالم العربى وأفراد متورطين فى عمليات قذرة منهما قتل أبرياء، وبعضها يشمل غسيل أدمغة لمواطنين مصريين لدفعهم إلى الثورة على الحكومة المصرية، وبعضها له علاقة بتمويل شبكات وأفراد يجندون عملاء فى هذه البلاد.. أنت تدفع للمتطرفين واليوتيوبرز على الإنترنت من أجل الترويج لكراهيتهم ، لقد كنت تمول هذه التنظيمات، وحان الوقت لتتوقف".

وأضاف الناشط: "اسمى وائل غنيم، أنا وجه الثورة المصرية، وأود أن أخبرك أن لديك أربعة أيام على ذكرى الثورة المصرية، يا سيد تميم بن حمد ما لم تتوقف، لن تحب حملة السوشيال ميديا التى ستبدأ ضدك لأنك سترى واحدة هى الأولى من نوعها من مئات الملايين من المصريين. وخمن ماذا؟ الترند الذى كنت تحاول أن تحصل عليه من مصر من أجل تركيع البلاد لن يحدث.. لن تملى هذا بعد الآن، انتهت اللعبة وحان الوقت أن تعود وتغلق قنوات العهر فى تركيا وقطر".

وكان غنيم قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، بعد مداخلته عبر سكايب مع قناة "مكملين" الإخوانية، التي تبث من تركيا، والتي هاجم خلالها الإخوان وإعلامهم، واتهمهم بتلقي تمويلات من قطر لتنفيذ سياستها، كما فضح المقاول الهارب محمد علي.

وشن غنيم هجوما على إعلام الإخوان، ومن بينهم قناة مكملين، بسبب طريقة تناول الجماعة للقضايا المصرية، موجها حديثه للعاملين بالقنوات الإخوانية: "انتوا بغبغانات وبترددوا الكلام اللي بيتقال لكم من قطر.. وطلعتوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد".

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وأضاف الناشط السياسي: "ما تتناوله قنوات الإخوان عن القضايا المصرية غير حيادي وتحركه أيادي خارجية".

وأكد غنيم، أن الحل الوحيد لأي أزمة تمر بها مصر، سيكون من خلال اتحاد المصريين، وألا تحصل أي جهة على تمويل أو أموال من قطر أو غيرها.

وهاجم الناشط، الهارب محمد علي، قائلا: "كيف لمقاول هارب، موجود في إسبانيا، وآخرين موجودين في قطر وتركيا يريدون تحريك بلد فيها ملايين، محمد علي كان واخد الناس في رحلة 20 سبتمبر الماضى، واحد قاعد في إسبانيا بيكلم واحد هارب في قطر، وعايز يحركوا بلد فيها 100 مليون مواطن مصري".

ووجه وائل غنيم حديثه للمذيع الإخواني سيد توكل، قائلاً: "أنتوا لم تكونوا تسبون المملكة العربية السعودية ولكن سبتوها وشتمتوها بعدما دخلت فى خلاف مع قطر، متابعًا: "أنت رافض أنى أتكلم على تميم لأنه مش موجود.. وفى نفس الوقت عاوزنى أنتقد النظام المصرى مع أنه برضه مش موجود، فقطر بتضحك عليك.. ويا ريت تقولى مين اللى بيأكلك؟.. وأنت بتتعامل مع مين من المخابرات القطرية والتركية؟".

وعن تمويل الجماعة قال: "نفسى أعرف مين اللى بيمولكوا لو عندكوا الجراءة حد يجاوبنى، وعزام التميمي القيادى إخوانى فى لندن بيقبض من مين؟.. أنت عاوزنى أتكلم عن مصر لكن أنا عاوز أتكلم عن عزام، إزاى تقبضوا فلوس مقابل أنكم تلعبون سياسة!، وعهد الله يا سيد أنتوا فاهمين الدنيا غلط ومش دى مصر اللى أنا عاوزها".

وواصل: "عزام التميمى يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو مبعرفش عنها حاجة، فقبل ما أتكلم مع أى معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم، أنت مدخلنى فى مداخلة معاك عاوزنى أضرب نار وأعارض وأشتم.. ده مينفعش.. أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد، والله أعلم أردوغان يتعامل إزاى مع معارضيه".