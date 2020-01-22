أمير سعودي يكشف عن اتفاق لشراء "الجزيرة" و تحويلها لقناة سعودية رسمية

كشف الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، اتفاقًا خطيرًا عقدته المملكة العربية السعودية مع دولة قطر لتصبح قناة الجزيرة القطرية قناة سعودية رسمية.

وأشار الأمير السعودي إلى أن هذا الاتفاق، كان عام 2014 وكانت القناة على وشك أن تصبح قناة سعودية رسمية تقريباً بعد توقيع اتفاق الرياض. حسبما نشرت وكالة "سرايا الإخبارية" الأردنية.

وكتب الأمير السعودي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" عام 2014 وقع أمير قطر اتفاقا في الرياض التزم فيه بأمور لم ينفذ منها إلا 10% من تعهداتها وحينها تحولت قناة الجزيرة في تعاطيها مع الشأن السعودي إلى قناة سعودية رسمية تقريبا وكان ينقصها فقط حينها بث أغان وطنية سعودية، وقبل أسابيع خففت القناة لهجتها والآن تعود سيرتها الأولى."

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وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد:"إنها قناة الجزيرة قناة الحياد والمبادئ".

وكانت أربع دول عربية أمهلت قطر عشرة أيام للامتثال لقائمة من المطالب أبرزها إغلاق قناة الجزيرة وخفض علاقاتها بإيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات لها شرطًا لعودة العلاقات.

وأرسلت الدول الأربع التي تقاطع قطر وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات قائمة تضم 13 مطلبا تهدف فيما يبدو إلى إنهاء سياسة خارجية قائمة على التدخل انتهجتها قطر ومساعدة جماعات إرهابية داخل مصر.