سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية حاصلة على شهادة في العلوم الاجتماعية.. من هي زينة عكر عدرا أول وزيرة دفاع في الوطن العربي؟

دوّن اسم اللبنانية زينة عكر عدرا في التاريخ باعتبارها أول امرأة تتولى منصب وزير الدفاع في الوطن العربي، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبناني حسّان دياب، تشكيل حكومته أمس الثلاثاء، والتي تضم 19 وجهًا جديدًا، لم يتولوا من قبل أي مهام حكومية.

ومع خروج تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة للنور، برز اسم عدرا التي عينت في منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لتصبح أول امرأة عربية تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.

وضمت حكومة لبنان الجديدة التى يرأسها حسان دياب 6 وزيرات بينهن زينة عكر عدرا، إلا أن الأضواء تحاصرها عن رفيقاتها فى الحكومة نظرا لتوليها حقبة سيادية لم تسبقها غيرها فى العالم العربى.

وقال دياب، أمس الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة مكونة من وزراء تكنوقراط من ذوي الكفاءات، وستعمل على وضع قانون جديد للانتخابات، بينما واصل المحتجون اللبنانيون، اليوم الأربعاء، قطع الطرقات في العاصمة بيروت وعدة مناطق، احتجاجا على الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر عدرا، سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" برئاسة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ولم يكن اسم وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر عدرا معروفا قبل هذه اللحظة على الساحة السياسية اللبنانية. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا رجل الأعمال اللبناني المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.



حصلت عدرا على شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة في الجامعة اللبنانية الأمريكية. ولديها خبرة تعود لأكثر من 20 عامًا في الإدارة والأبحاث العلمية، بالنظر إلى كونها شريكة ومديرة تنفيذية في الشركة الدولية للمعلومات، وهي شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلّة تأسست في 1995 وتتخذ بيروت مقرًا لها، وتقوم بعمليات جمع بيانات وتحليلها لمشاريع في العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات عدّة مثل الصحة والتعليم والزراعة. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

لى مدار سنوات، عملت عدرا على تقديم خدمات للصحة والتعليم والبيئة والأنشطة الثقافية، وأسست وتدير برنامج الجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية، منظمة غير ربحية تقدم خدمات للقرى والمناطق النائية في لبنان، حسب الموقع الرسمي للشركة الدولية للمعلومات.

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يأتي ذلك مع العلم أن التمثيل النسوي في الحكومة اللبنانية الجديدة لم يقتصر على زينة عدرا، حيث ضمت خمس وزيرات هنّ منال عبد الصمد وزيرة الإعلام، وغادة شريم وزيرة المهجرين، ولميا يمين الدويهي وزيرة العمل، وماري كلود نجم وزيرة العدل، وفرتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة.



وكان قد وقع حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس لبنان العماد ميشال عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى قصر بعبدا مساء اليوم، ويشمل المرسوم 20 حقيبة وزارية يتولاها وزراء لم يعملوا بالسياسة من قبل، وجميعهم "تكنوقراط".

وفى غضون ذلك احتج بعض البنانيين على تشكيل الحكومة الجديدة ورفعوا شعارات "حكومة الفشل"، وتجمعوا فى الشمال أمام أحد مداخل ساحة النجمة المؤدية إلى مجلس النواب وسط العاصمة، وفق "العربية"، كما قطع متظاهرون طرقاً عدة في بيروت، منها كورنيش المزرعة وقصقص والبربير.

في الشمال اعتصم عدد من المحتجين أمام مدخل سرايا طرابلس، مرددين الهتافات المطالبة باستقالة دياب وتشكيل حكومة مستقلة، فى ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في محيط السرايا. وقطع متظاهرون بالإطارات المشتعلة طريق عام المنية - عكار. كما أفادت وسائل إعلام محلية عن تجمع محتجين أمام منزل وزير الاتصالات الجديد، طلال حواط، فى طرابلس، ورشقوا الجيش بالحجارة. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

انطلقت الاحتجاجات في لبنان منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد، وتستمر حتى الآن مع زيادة المخاوف بشأن حدوث كارثة اقتصادية واجتماعية، بالتزامن مع وقوع أعمال عنف، واتهام المحتجين لقوات الأمن بالاعتداء عليهم واستهداف أعين المتظاهرين والمصورين والصحفيين.