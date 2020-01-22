بانو: الحكومة فرصة إصلاحية جدية قد تؤسس لمسيرة إنقاذية حقيقية

أعرب عضو تكتل لبنان القوي النائب انطوان بانو، عن سعادته لتشكيل حكومة واعتبرها "فرصة إصلاحية جدية قد تؤسس لمسيرة إنقاذية حقيقية".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، نتمنى بانو "أن تطوي معها مرحلة النكايات والسجالات التي شهدها وزراؤنا والتي دفع ثمنها وحده الشعب اللبناني، لنعبر إلى مرحلة الإنتاجية والشفافية والمسؤولية للنهوض بلبنان ومؤسساته".
ودعا بانو "لعدم إطلاق الرصاصة بتأليفها، دعونا لا نعلن وفاتها فور ولادته،. دعونا نمنحها فرصة لعلها تنجح، دعونا ننتظر صدور بيانها الوزاري، دعونا نقرأ ونشرح مشروعها الإنقاذي، عندئذ لنا ولكم القرار بمنحها الثقة أم لا، أن يأتي الإنقاذ متأخرا خير من ألا يأتي أبدا".
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