اوتوستراد الجية سالك جزئياً عند مفرق صيدا ومقطوع باتجاه بيروت

أشارت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ إلى أن طريق ​اوتوستراد الجية​ عند مفرق برجا سالك جزئياً باتجاه صيدا. ومقطوعة باتجاه ​بيروت​، وسالكة على ​الطريق البحرية​ مع ازدحام مروري في المحلة. إضغط للمزيد

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