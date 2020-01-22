وزيرة الدفاع: أطلب من الشعب أن يراقبني ويحاسبني

أعلنت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، أن "غضب ​المحتجين​ في الشارع طبيعي ونابع عن تقصير ​الدولة​ والفساد على فترة طويلة من الزمن". وخلال حفل التسلم والتسليم في وزارة الدفاع، أكدت عكر أنها "آتية للعمل، وأعلم أن الشعب غير راض على الأداء السياسي عموما، إلا أني أطلب من الشعب أن يراقبني ويحاسبني"، مشددة على أن "​محاربة الفساد​ واسترداد الأموال المنهوبه هي مطلب الحراك ومطلبي، وسأعمل جاهدةً بمساعدة الزملاء الوزراء لتحقيق هذا المطلب".

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