المكتب الإعلامي لوزيرة الدفاع: حسابات وهمية عديدة بإسمها على مواقع التواصل

اعلن المكتب الاعلامي لنائبة رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ عدره في بيان، انه "بعد تسمية السيدة زينة عكر عدره نائبة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني تم خلق حسابات وهمية عديدة بإسمها على ​مواقع التواصل الإجتماعي​"، موضحا أن "الحساب الرسمي للسيدة زينة عكر عدره على موقع ​تويتر​ هو: "@zeinaakar"، ولم يصدر عن هذا الحساب اي تغريدة منذ ​الاعلان​ عن ​تشكيل الحكومة​ حتى هذه اللحظة".

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