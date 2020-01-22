حب الله التقى وفدا قياديا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

التقى مسؤول العلاقات الفلسطينية في "​حزب الله​" النائب السابق ​حسن حب الله​، وفدا قياديا من ​الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين​، الذي هنأ الشعب ال​لبنان​ي بتشكيل ​الحكومة​، معربا عن أمله بأن "يكون ذلك بداية لمعالجات الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان".

ودعا ​الحكومة الجديدة​ الى "نظرة خاصة تجاه الوجود الفلسطيني في لبنان ومراعاة أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية الصعبة"، مشددا على "ضرورة التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالتعاطي ايجابا مع قضايا ​الشعب الفلسطيني​ في لبنان لجهة اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية".

ودعا الوفد الفلسطيني وكالة الغوث الى "اعتماد خطة طوارئ اقتصادية عاجلة للتخفيف عن العائلات الفلسطينية خاصة تلك التي لا تستطيع تأمين احتياجاتها الاساسية وتحتاج الى ​مساعدات​ سريعة"، معتبرا أن "​الفصائل الفلسطينية​ والمؤسسات الاجتماعية تبذل جهودا كبيرة على هذا الصعيد، لكن الاحتياجات المتزايد للاجئين هي اكبر من ان تتمكن هيئة فلسطينية لوحدها من معالجتها".

بدوره، اكد حب الله "الوحدة الفلسطينية لمواجهة المشروع الصهيو اميركي الذي يسعى الى تمرير ما سمي ب​صفقة القرن​ لأننا بالوحدة نسترجع الارض والمقدسات".