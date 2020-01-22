ابو زيد للحراك: لإعطاء فرصة للحكومة الحالية لمواجهة التحدّيات وتخطّي الازمات

لفت عضو ​المؤسسة المارونية للانتشار​ النائب السابق ​أمل ابو زيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه و"بعد ٣٣ يوماً على التكليف ولدت ​الحكومة​ التي تضم كفاءات واختصاصيين وأصدقاء في طليعتهم ابن جزين الوزير ​دميانوس قطار​ الذي سيحمل هموم ​البيئة​ والتنمية الادارية، والوزير ​راوول نعمة​ الذي سيحمل همّ ​الاقتصاد​ في هذه الظروف الصعبة"، متمنياً "التوفيق للحكومة في مهمتها الاساسية، وهي التصدّي للازمة الاجتماعية والمالية والنقدية التي تعصف بالبلاد انطلاقاً من خطة عمل اقتصادية واضحة المعالم ومتفقاً عليها، وان يمنح الحراك والقوى السياسية على اختلافها فرصة واقعية لهذه الحكومة كي تتمكّن من مواجهة التحدّيات وتخطّي الازمات".

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