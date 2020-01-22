محتجون يحاولون إزالة بعض التحصينات التي أقامتها قوى الأمن في وسط بيروت

يحاول بعض ​المحتجين​ في هذه الأثناء إزالة بعض التحصينات التي أقامتها ​قوى الأمن​ في أمام مدخل ​مجلس النواب​ في شارع البلدية في ​وسط بيروت​، فيما عمد آخرون على إطلاق المفرقات النارية والحجارة بإتجاه قوى الأمن.

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