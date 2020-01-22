بو صعب: اعتذر من كل مواطن اعتبر اننا تعاملنا معه بقسوة

أكد وزير الدفاع السابق الياس ابو صعب، خلال حفل التسلم والتسليم في ​وزارة الدفاع​، "الاعتزاز والفخر بتمكنه من خدمة ​المؤسسة العسكرية​ عبر هذه الوزارة، و​السنة​ الماضية كانت صعبة وتعلّم منها الكثير"، موضحاً انه "حاول أن يعمل على تحسين العمل الإداري والقوانين التي نعلم أنها قديمة ولقد أنجزنا المراسيم التطبيقية والمرحلة النهائية وضعناها في متناول الوزيرة الجديدة"، مشيراً الى انه "حاول الحفاظ على مهمة وزير الدفاع والعمل وفق مبادئه وقناعاته ووفق ما ينصّ عليه القانون، وسيبقى مدافعًا عن المؤسسة العسكرية وعن كلّ جنديّ في أيّ مكان كان فيه"، لافتاً الى انه "لا بدّ أن نتحاشى الإصطدام بين الجيش والمواطنين والجيش من المواطنين ولهم وللوصول إلى ما يريده كل شخص عليه عدم التهجّم على عناصر الجيش المولجة حمايته وهو يتظاهر، ولقائد الجيش الدور الأوحد في قيادة المؤسسة العسكرية، ولم يختلط علينا هذا الأمر يوماً، ووزير الدفاع لا يأمر الجيش بل هو مسؤول عن الأمور الإدارية والتواقيع التي تسيّر وزارة الدفاع، ومؤتمن على القانون والمال العام"، معتذراً من "كل مواطن اعتبر اننا تعاملنا معه بقسوة ومن مهمات الجيش الحفاظ على المواطنين والامن والاملاك".