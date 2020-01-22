القاضية حنقير ادعت على متهم بمحاولة تفجير السفارة الأميركية بعوكر

ادعت معاونة مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضية منى حنقير على السوري أ.ص بجرم الإنتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي وتجنيد أشخاص للانضمام الى التنظيم المذكور وتصنيع المتفجرات للقيام بأعمال إرهابية في ​لبنان​، منها محاولة ​تفجير​ ​السفارة الاميركية​ في عوكر من خلال ​طائرة​ ​مسيرة​، وأحالته أمام قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​.

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