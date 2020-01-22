قوى الامن تطلق خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين في وسط بيروت

اقدم عناصر ​مكافحة الشغب​ في ​القوى الامنية​، على اطلاق خراطيم ​المياه​ باتجاه ​المتظاهرين​ اللذين يحاولون ازالة التحصينات في شارع ​بلدية بيروت​، بالاضافة الى قيامهم بإطلاق ​المفرقعات النارية​ والحجارة باتجاه عناصر قوى الامن. إضغط للمزيد

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