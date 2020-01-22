مساعد الرئيس الروسي: مدة زيارة بوتين لإسرائيل وفلسطين تقلصت إلى يوم واحد

أعلن مساعد الرئيس الروسي ​يوري أوشاكوف​، ان "مدة زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​إسرائيل​ و​فلسطين​ تقلصت إلى يوم واحد، بسبب مسائل ​تشكيل الحكومة​ الروسية"، موضحاً أن "​موسكو​ قوبلت بفهم كامل من الجانب الإسرائيلي، حيث يمكن إنجاز أجندة الزيارة في يوم واحد، وان بوتين لن يتمكن من حضور حفل العشاء الذي سيرتبه الرئيس الإسرائيلي للضيوف الأجانب".

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