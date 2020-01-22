روحاني لأوروبا: الوفاء بالعهد والتاريخ والشرف أغلى من تعرفة السيارات

دعا الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ "الدول الأوروبية إلى تجنب خطأ ​الولايات المتحدة​ بانسحابها من ​الاتفاق النووي​"، معتبرا أن "واشنطن ستتلقى عقابها على خطأ انسحابها من الاتفاق"، منتقداً "​أوروبا​ على عدم تنفيذها أيا من التزاماتها الأحد عشر في الاتفاق النووي، وان الوفاء بالعهد والتاريخ والشرف أكبر قيمة من تعرفة السيارات، ولا يمكن للإنسان أن ينقض عهده وشرفه لأجل تعرفة جمركية"، مشدداً على انه "لن يكون للشعارات الأوروبية والأميركية والتهديدات والاجتماعات أي قيمة من دون وفاء الطرف المقابل بتعهداته، وأن الإجراءات الأوروبية والأميركية لن تفلح في هزيمة إيران"، لافتاً الى ان "​طهران​ لا تزال داخل إطار الاتفاق النووي ولم تنسحب منه ولا تنوي ​القضاء​ عليه، وأن تقليص الالتزام كان وفقا للاتفاق، و​ايران​ مستعدة للعودة لتطبيق التزاماتها في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته".

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